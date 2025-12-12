12:23
Общество

Вакцинация не приводит к развитию аутизма — новый анализ ВОЗ

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представила новый масштабный анализ, подтверждающий отсутствие связи между вакцинацией и развитием аутизма. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

«Мы рады опубликовать новый анализ Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин, который на основе всех имеющихся данных не обнаружил причинно-следственной связи между вакцинами и аутизмом», — сказал он.

Комитет провел всесторонний обзор, изучив результаты 31 исследования, проведенного за последние 15 лет в 19 странах. Анализ охватил как вакцины с универсальными и альбумин-антигенами, так и общую взаимосвязь между любыми видами вакцин и риском аутизма. По словам главы ВОЗ, это первая подобная масштабная оценка с 2012-го, и ее выводы полностью соответствуют результатам предыдущих экспертных обзоров 2002, 2004 и 2012 годов.

Он подчеркнул, что, как и любые лекарства, вакцины могут иметь побочные эффекты, но аутизм к их числу не относится. «Вакцины жизненно необходимы — они защищают не только детей, но и взрослых от таких опасных инфекций, как COVID-19 и грипп», — отметил Тедрос Аданом Гебреисус.
