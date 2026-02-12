Детей с аутизмом все больше. В Бишкеке международные эксперты обсудят проблему

В Бишкеке 21 февраля пройдет международная практическая конференция «ABA 21 века: жизненные навыки, индивидуальность, ценности», посвященная вопросам расстройств аутистического спектра (РАС), передовым методам коррекции, поддержки семей и развитию инклюзивного общества. Об этом сообщают организаторы.

Аутизм — одна из наиболее актуальных тем современной медицины и образования.

По данным международных исследований, число детей с РАС неуклонно растет, что делает вопросы раннего выявления, сопровождения и социальной адаптации особенно значимыми для общества.

В Кыргызстане отсутствует статистика ранней диагностики аутизма, но практика показывает стремительную динамику в диагностике РАС среди детей. В Бишкеке около 50 коррекционных, образовательных и развивающих центров работают с детьми с задержкой в развитии.

Конференция станет важной площадкой для открытого диалога между всеми, кто заинтересован в освоении современных и эффективных методов прикладного анализа поведения, а также в формировании доступной и поддерживающей среды для людей с аутизмом. Особое внимание будет уделено междисциплинарному взаимодействию и обмену практическим опытом современной АВА-терапии: формирование жизненных навыков, учет культурного контекста, ценностей семьи и индивидуальности ребенка.

Конференция направлена в том числе на объединение усилий всех междисциплинарных специалистов для оказания качественной помощи детям с РАС. Она будет интересна педагогам, врачам, логопедам, дефектологам, менеджерам детских центров и родителям: всем, кто работает с детьми с особенностями развития и опирается на научно-обоснованные методы.

В конференции примут участие ведущие международные и национальные специалисты в области медицины, психологии, педагогики, представители экспертного сообщества.