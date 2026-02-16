Шаирбек Ташиев отверг заявления о «влиянии семьи» и готов к допросу

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев подробно прокомментировал распространяемые в обществе заявления о якобы чрезмерном влиянии семьи Ташиевых в Джалал-Абадской области и в целом по стране, а также высказался по поводу возможных допросов в рамках обсуждаемого «обращения 75 человек». Об этом он рассказал в интервью «Азаттыку».

Фото "Азаттыка"

По словам парламентария, он никогда не вмешивался в кадровые вопросы и не использовал свой статус для продвижения каких-либо решений. «Я занимаюсь только своей работой в парламенте. Ни в кадровые назначения, ни в какие-либо решения не вмешивался. Если кто-то считает иначе, пусть скажет это открыто», — подчеркнул депутат.

Ташиев отметил, что разговоры о «гигантском влиянии» его семьи в регионе сильно преувеличены и зачастую носят политизированный характер. По его мнению, подобные утверждения не подкреплены конкретными фактами.

Комментируя ситуацию вокруг обращения группы лиц с инициативой о досрочных выборах президента, Шаирбек Ташиев заявил, что не имеет отношения к данной инициативе и не знаком лично с авторами обращения.

«Если меня вызовут на допрос, я готов. Хоть сегодня готов. Я этих людей лично не знаю, видел только в соцсетях. Если правоохранительные органы сочтут нужным, пусть вызывают», — сказал он.

Депутат добавил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить любые необходимые пояснения в установленном законом порядке.