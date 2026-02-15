15:05
Ситуация вокруг Украины

РФ готова обсудить идею временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН

Россия готова обсудить идею временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Фото ТАСС. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин

По его словам, такой шаг «позволит провести в Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор».

Михаил Галузин добавил, что идея внешнего управления в Украине после окончания конфликта «не нова», президент Владимир Путин упоминал ее в качестве одного из возможных вариантов.

Замминистра иностранных дел также сообщил, что Россия готова обеспечить отсутствие ракетных ударов в день голосования в Украине. При этом он подчеркнул, что возможность проголосовать должны иметь и 5-10 миллионов украинцев, проживающих в РФ.

Он также указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже.

«Передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий, — пояснил он. — Первым шагом является достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о передаче ООН полномочий по временному управлению. Порядок последующих действий, их конкретное наполнение могут являться предметом переговоров сторон».
