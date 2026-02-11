13:39
Депутат: Рис из Узбекистана завозят контрабандой, наши фермеры остаются в убытке

Рис из Узбекистана завозят контрабандой, наши фермеры не могут с ним конкурировать. Об этом на заседании ЖК заявила депутат Бурун Аманова.

По ее словам, к ней обратились фермеры Ак-Турпакского района, которые жалуются на то, что в страну завозят контрабандный рис из Узбекистана по низким ценам. «Они не могут конкурировать с завозным рисом, и поэтому остаются в убытке. Говорят, что, возможно, завозимый рис может быть и китайского происхождения. Что кабмин предпринимает для решения данной проблемы?» — вопрошала Бурун Аманова.

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев признался, что впервые слышит о контрабанде риса.

«Я поговорю с пограничниками, а также у нас есть фитонадзор, мы усилим меры в этом направлении. Кроме того, хочу отметить, что недавно ко мне обращался узбекский министр, который просил у нас 32 тысячи тонны нашего риса из-за его нехватки. Я сказал, что мы не можем им обеспечить такой объем риса», — добавил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361540/
просмотров: 353
