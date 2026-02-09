Нехватка воды. Кабмин намерен полностью забетонировать Большой Чуйский канал

В целях сокращения потери воды для полива земель Минводсельхоз намерен полностью забетонировать Большой Чуйский канал. Об этом на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыт Торобаев.

Так он ответил на ремарку депутата Азизбека Турсунбаева о том, что потери воды в Большом Чуйском канале сегодня составляют 40-50 процентов и что необходимо провести работы по очистке и бетонированию канала, так как воду из БЧК использует вся Чуйская область.

По его словам, БЧК делится на 2 части: Восточная его часть начинается с Кемина и идет по Чуйской области, а западная проходит через город Бишкек.

«У нас есть планы полностью забетонировать БЧК. На эти цели берем у ЕБРР $23 миллиона на 12,5 километра бетонного полотна. Также просим деньги из бюджета и плюс с АБР на бетонирование в целом 100 километров. Я согласен, что потери воды составляют до 40 процентов», — сказал Бакыт Торобаев.

Он также сообщил, что кабмин намерен построить 106 водохранилищ.

«Продолжается работа по ремонту водохранилищ, которые сохранились со времен СССР», — добавил Бакыт Торобаев.