Общество

С Бакытом Торобаевым попрощались, присвоив ему «Отличника сельского хозяйства»

Сегодня, 24 февраля, Бакыту Торобаеву первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Жаныбек Керималиев вручил нагрудный знак «Отличник сельского хозяйства». Награда была вручена во время прощания Бакыта Торобаева с трудовым коллективом.

Напомним, сегодня Бакыт Торобаев объявил о своей отставке с поста зампредседателя кабмина — главы Минводсельпрома, подав заявление по собственному желанию.

В этот же день председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, представляя коллективу исполняющего обязанности министра — Эрлиста Акунбекова, высоко оценил вклад Бакыта Торобаева в развитие сельскохозяйственной отрасли и подчеркнул успешную реализацию значимых проектов.

Трудовой коллектив также тепло попрощался с Бакытом Торобаевым, отметив, что за два года он внес существенные изменения в отрасль.
