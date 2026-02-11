12:06
Власть

В кабмине усилили наказание за выпас скота на озимых полях

В кабмине усилили наказание за выпас скота на озимых полях. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Депутат Дастан Бекешев спросил о площади засеянных озимых культур в стране и о том, достаточно ли этого объема для нужд страны.

По словам Бакыта Торобаева, осенние полевые работы проделаны на 257 тысячах гектарах земли. Весной планируется работа на 885 тысячах гектаров земли.

Депутат сообщил, что за озимыми культурами тяжелее ухаживать, так как в зимний период многие фермеры пасут свой скот на полях, это наносит ущерб урожаю.

«Люди не боятся штрафов, так как они низкие, всего 2-3 тысячи сомов. Что делать с подобной ситуацией?» — спросил он.

Бакыт Торобаев ответил, что принято постановление правительства и МВД теперь будет заниматься этим вопросом.

«В первый раз фермеру грозит штраф за выпас скота на полях, во второй раз — изъятие скота», — сказал он.
