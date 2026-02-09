На территории Майлуу-Суйского завода откроют индустриальный парк

На территории Майлуу-Суйского электролампового завода откроют индустриальный парк. Об этом заявил сегодня на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыт Торобаев.

Так он ответил на вопрос депутата Табылды Муратбекова о том, выплачены ли долги по зарплате и не приведет ли увольнение работников к росту безработицы в Майлуу-Суу.

По словам Бакыта Торобаева, государство закрыло 3-месячные долги по зарплате всех 550 сотрудников завода.

«Мы им сказали, если хотите идти на добровольное увольнение, мы выплатим 2-месячную зарплату, если готовы подождать и побыть без содержания, то рабочее место сохранится и вскоре мы обеспечим их работой. Что касается долгов по коммунальным услугам в размере 248 миллионов сомов, а также по кредитным обязательствам, то государство все это покрывает, так как вопрос этого завода на контроле президента», — ответил он.

Он добавил, что в настоящее время там работает предприятие по производству стеклотары.

«Там трудится около 200 человек. Для его поддержки выделено 187 миллионов сомов в виде оборотных средств. Их хватит на четыре месяца работы предприятия. Есть также одна линия по производству светодиодных ламп, хотим увеличить количество линий до 5. На это предусматривается 200 миллионов сомов. А также ведутся работы с инвестором по налаживанию производства теплоизоляционной минеральной ваты, сырьевая база на 700 тысяч тонн», — отметил Бакыт Торобаев.

Министр отметил, что на основе указа президента территория завода будет преобразована в индустриальный парк с льготными условиями работы.

«Уже есть интерес со стороны предпринимателей. Например, инвесторы хотят построить фармзавод. Просят 20 тысяч гектаров и освободить от налогов. Они говорят, что могут организовать до 500 рабочих мест до конца года. Если все эти проекты будут реализованы, то никто из сотрудников Майлуу-Суйского завода не останется без работы», — добавил он.