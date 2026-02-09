12:10
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть

На территории Майлуу-Суйского завода откроют индустриальный парк

На территории Майлуу-Суйского электролампового завода откроют индустриальный парк. Об этом заявил сегодня на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыт Торобаев.

Так он ответил на вопрос депутата Табылды Муратбекова о том, выплачены ли долги по зарплате и не приведет ли увольнение работников к росту безработицы в Майлуу-Суу.

По словам Бакыта Торобаева, государство закрыло 3-месячные долги по зарплате всех 550 сотрудников завода.

«Мы им сказали, если хотите идти на добровольное увольнение, мы выплатим 2-месячную зарплату, если готовы подождать и побыть без содержания, то рабочее место сохранится и вскоре мы обеспечим их работой. Что касается долгов по коммунальным услугам в размере 248 миллионов сомов, а также по кредитным обязательствам, то государство все это покрывает, так как вопрос этого завода на контроле президента», — ответил он.

Он добавил, что в настоящее время там работает предприятие по производству стеклотары.

«Там трудится около 200 человек. Для его поддержки выделено 187 миллионов сомов в виде оборотных средств. Их хватит на четыре месяца работы предприятия. Есть также одна линия по производству светодиодных ламп, хотим увеличить количество линий до 5. На это предусматривается 200 миллионов сомов. А также ведутся работы с инвестором по налаживанию производства теплоизоляционной минеральной ваты, сырьевая база на 700 тысяч тонн», — отметил Бакыт Торобаев.

Министр отметил, что на основе указа президента территория завода будет преобразована в индустриальный парк с льготными условиями работы.

«Уже есть интерес со стороны предпринимателей. Например, инвесторы хотят построить фармзавод. Просят 20 тысяч гектаров и освободить от налогов. Они говорят, что могут организовать до 500 рабочих мест до конца года. Если все эти проекты будут реализованы, то никто из сотрудников Майлуу-Суйского завода не останется без работы», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361143/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Бакыт Торобаев: Мы закроем все скотные рынки, не соответствующие требованиям
Нехватка воды. Кабмин намерен полностью забетонировать Большой Чуйский канал
Кыргызский мед будет продаваться в странах ЕАЭС
Бакыт Торобаев: К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию
Бакыт Торобаев: До 2030 года все села КР должны быть обеспечены питьевой водой
Бакыт Торобаев: КР выходит на новый этап модернизации системы водного сектора
В Чуйской области заработал завод по производству взрывчатых материалов
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
12:05
На территории Майлуу-Суйского завода откроют индустриальный парк На территории Майлуу-Суйского завода откроют индустриал...
12:00
Реформа системы здравоохранения. Кадры меняются, проблемы остаются
11:48
КР готовит первые геопарки: кабмин вынес проект на общественное обсуждение
11:47
В Ноокенском районе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны
11:45
Кабмин вынес на обсуждение изменения в закон о приватизации