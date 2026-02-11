Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению

Депутат Жогорку Кенеша Умбеталы Кыдыралиев призвал президента Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева оставить разногласия во благо страны. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, в последние дни в республике происходят резонансные события, и ситуация требует взвешенных решений.

«В 2006 году была создана партия «Ата журт», во главе которой стояли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Я был одним из тех, кто поддерживал их с самого начала. Я никогда не врал им обоим. Всю ночь думал о сложившейся ситуации. Уверен, что не спали и они. Я старше их, поэтому беру на себя ответственность призвать их к устранению разногласий», — сказал он.

Кыдыралиев отметил, что Садыр Жапаров является избранным президентом, а Камчыбек Ташиев — героем Кыргызской Республики. По его словам, в тандеме они добились значительных результатов: были решены вопросы границ, развивается экономика, за последние пять лет произошел «огромный прорыв».

«В любой работе бывают издержки. Я призываю своих друзей довести реформы до конца. Оба — патриоты и готовы на все ради народа. Жогорку Кенеш должен поддержать их единством», — добавил депутат.

Напомним, накануне президент освободил Камчыбека Ташиева от должности главы ГКНБ.