Национальные бренды Кыргызстана представили на выставках в Малайзии и России

Кыргызские компании представили свою продукцию на одной из крупнейших мировых выставок — MIHAS 2025 в Малайзии. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции КР.

Главная цель — продвижение отечественных товаров, соответствующих халал-стандартам, на мировые рынки. Участие в выставке поможет расширить экспортные возможности кыргызских производителей и укрепить международные торговые связи.

На национальном стенде Кыргызстана представлены компании «Бал Аары», ASSA Group, «Айбарс», «Кайнар Айскрим», «Адал Азык» (бренд «Тойбосс»), «Салих ЛТД», «Шоро».

Одновременно с этим 24 кыргызские компании участвуют в открывшейся в Москве одной из крупнейших мировых продовольственных выставок — WorldFood Moscow 2025.

Мероприятие традиционно собирает ведущих производителей, экспортеров и дистрибьюторов из десятков стран, формируя новые тренды в сфере продуктов питания и агропромышленности.

Компании из Кыргызстана предложили посетителям широкий ассортимент товаров: от натуральных соков, меда и шоколада до мясной и молочной продукции, экологически чистых сельхозтоваров и даже текстиля.

Участие кыргызстанских производителей направлено на то, чтобы продвигать национальную продукцию на российском и международных рынках, укреплять экспортный потенциал страны и находить новых деловых партнеров.
