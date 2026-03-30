17:54
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Власть

Азимбек Бекназаров призвал проверить ГКНБ и «кустуризацию»

Общественный деятель, экс-генпрокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров в интервью СМИ заявил о необходимости создания независимой комиссии для проверки деятельности ГКНБ за последние пять лет, а также оценки законности передачи имущества государству.

По его словам, необходимо отдельно изучить, какие объекты действительно перешли в госсобственность, а также проверить происхождение активов, связанных с семьей Камчыбека Ташиева.

Бекназаров подчеркнул, что, по его мнению, одних допросов недостаточно. Он раскритиковал ситуацию, когда, как он утверждает, фигурантов вызывают на короткое время и отпускают, что, по его словам, подрывает доверие к следственным органам.

Он предложил президенту создать государственную комиссию с участием общественных деятелей и депутатов Жогорку Кенеша, чтобы дать «независимую и объективную оценку» работе ГКНБ за последние пять лет.

Также Бекназаров заявил о необходимости расследования возможных финансовых схем и активов, накопленных за этот период. По его словам, он знаком с ситуацией и считает, что масштабы имущества требуют отдельной проверки.

Кроме того, Бекназаров предложил сопоставить ущерб, нанесенный стране организованной преступной группой Камчы Кольбаева и, по его утверждению, структурами внутри ГКНБ. По его мнению, количество жалоб на спецслужбу может существенно превышать обращения в отношении криминальных групп.

Бекназаров отметил, что, по его убеждению, имущество может считаться переданным государству только в случае прохождения соответствующих процедур, включая рассмотрение в Жогорку Кенеше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368092/
просмотров: 422
Версия для печати
Популярные новости
