ЕС предлагает ввести санкции против банков Кыргызстана и другие ограничения

Европейский союз предложил расширить санкции против России, включив в санкционный список два банка Кыргызстана — «Керемет Банк» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Согласно предложению, ограничения связаны с предоставлением криптовалютных услуг России. В случае одобрения санкций банки лишат возможности проводить операции с компаниями и физическими лицами из стран Европейского союза. В список также могут войти банки Лаоса и Таджикистана, при этом два китайских банка предлагается исключить.

ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД

Меры входят в 20-й пакет санкций ЕС, подготовленный Европейской службой внешних связей (EEAS) совместно с Еврокомиссией и представленный государствам ЕС. Для вступления пакета в силу требуется единогласное одобрение всех стран объединения.

Евросоюз также предлагает ввести санкции против портов третьих стран, задействованных в перевалке российской нефти. В санкционный список могут попасть порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии. Это станет первым случаем, когда ЕС вводит ограничения против портов третьих государств.

Документ предусматривает секторальные ограничения, включая возможный переход от ценового потолка G7 к полному запрету на морские услуги по перевозке российской нефти. Кроме того, предлагается расширить импортные запреты на металлы и сырьевые товары.

Отдельным пунктом предусмотрено применение механизма противодействия обходу санкций.

В частности, ЕС намерен запретить поставки в Кыргызстан металлорежущих станков и коммуникационного оборудования для передачи голоса, изображений и данных, такого как модемы и маршрутизаторы.

В рамках расширения персональных санкций предлагается включить в список 30 физических лиц и 64 компании РФ, в том числе «Башнефть» и ряд нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана. Так, в октябре 2025-го Евросоюз включил в санкционные списки два банка — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США. Также под санкциями находятся несколько компаний из КР.
