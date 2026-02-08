15:13
Ситуация вокруг Украины

США настаивают на завершении конфликта к июню, заявил Зеленский

США настаивают на завершении конфликта к июню. Об этом заявил президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, Вашингтон хочет увидеть четкий график шагов к урегулированию. И добавил, что американская сторона впервые предложила провести встречу украинской и российской переговорных групп в Майами через неделю.

Кроме того, он утверждает, что на последней встрече в Абу-Даби Соединенные Штаты предложили вновь объявить энергетическое перемирие, Киев выразил согласие, Москва пока не дала свой ответ.

Украина не меняет свою позицию по Донбассу, «стоим где стоим», заявил Владимир Зеленский. По его словам, США продолжают продвигать идею свободной экономической зоны в Донбассе с особым налоговым режимом, восстановлением инфраструктуры и отводом войск от линии соприкосновения.

Штаты готовы участвовать в международном мониторинге режима прекращения огня, заметил глава Украины. 
