Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные

В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил журналистам, что переговоры «прошли действительно конструктивно».

Первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23-24 января. Второй проходил 4-5 февраля. С американской стороны в переговорах принимали участие в том числе спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Среди украинских переговорщиков был, в частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Стив Уиткофф назвал продуктивной встречу в Абу-Даби, где «благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам» сторонам удалось достичь договоренности об обмене военнопленными. Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными.

«Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что непрерывное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и укрепляет меры, направленные на прекращение войны в Украине», — написал спецпосланник лидера Соединенных Штатов в своем аккаунте в X.

При этом в течение всего дня поступали сообщения на тему возможного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (срок его действия истек 5 февраля. — Прим. ред.). Однако накануне вечером Дональд Трамп заявил, что РФ и США, по его мнению, следует выработать новое соглашение вместо попыток продлить и улучшить истекший документ.

Следующие переговоры Штатов, Украины и России, скорее всего, состоятся в Америке, заявил президент Украины Владимир Зеленский.