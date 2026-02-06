10:35
Власть

Платите за воду по закону: Минводсельпром напомнил о роялти за скважины

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обратилось к гражданам с призывом строго соблюдать законодательство при бурении и эксплуатации подземных вод для питьевых и технических нужд.

По данным ведомства, для легального бурения скважины требуется:

  • получить лицензию и лицензионное соглашение в Кыргызской геологической службе;
  • подготовить проект и пройти экологическую экспертизу.

После ввода скважины в эксплуатацию необходимо установить водомерный счетчик и оплачивать роялти за фактически добытую воду.

Размер роялти установлен следующим образом:

  • 15 тыйынов за питьевую воду;
  • 10 тыйынов за техническую воду.

В то же время для частных жилых домов допускается использование технической воды из скважины глубиной до 30 метров без обязательного оформления документов. Однако для коммерческих объектов — бань, кафе, автомоек и других — выполнение всех требований является обязательным.

Министерство напомнило, что за нарушение водного законодательства предусмотрены штрафы: от 1 тысячи до 20 тысяч сомов для физических лиц и от 13 тысяч до 65 тысяч — для юридических.
