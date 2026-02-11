На ремонт ирригационных объектов в 2026 году предусмотрено 12,3 миллиарда сомов

На восстановление и ремонт ирригационных объектов в этом году из государственного бюджета предусмотрено 12,3 миллиарда сомов. Об этом на заседании ЖК сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, на эти средства планируются:

ремонт и очистка 776 километров каналов;

бетонирование 657,4 тысячи квадратных метров (112,6 километра) каналов;

ремонт и восстановление 590 гидротехнических сооружений;

ремонт 508 водоизмерительных постов;

ремонт и восстановление 91 насосной станции и 170 насосных агрегатов;

обновление 46 насосных агрегатов;

установка 1,5 тысячи электронных контрольных водоизмерительных приборов;

очистка 225 километров коллекторно-дренажной системы.

В 2025 году по республике зарегистрирована 15 тысяч 51 скважина, проверено 308, из них введено в эксплуатацию 50. В 2026-м, согласно плану, предусмотрен ввод в эксплуатацию 83 скважин.

Бакыт Торобаев добавил, что в настоящее время по стране насчитывается 498 водохранилищ с общим проектным объемом 1 миллиард 757 миллионов кубических метров. Фактический объем накопленной воды составляет 939,3 миллиона кубометров, что на 443,3 миллиона кубометров, или на 32 процента, меньше по сравнению с прошлым годом.

В 2026 году планируются посевные работы на площади 1 миллион 250 тысяч гектаров, из них 885 тысяч гектаров орошаемых земель. Для их орошения в среднем четыре-пять раз предусмотрена подача 6,3 миллиарда кубических метров воды.



Для подготовки объектов водного хозяйства к поливному сезону планируется привлечение 203 единиц техники службы водных ресурсов и около 1 тысячи единиц — со стороны местных айыл окмоту.