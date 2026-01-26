12:30
Общество

В Кыргызстане очищают каналы для полива

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ведет подготовку к весенним полевым работам. В настоящее время по всей территории страны очищают каналы для полива, сообщает Минводсельхоз.

По его данным, в распределительном канале «Эшме» Южного гидроучастка Кара-Суйского районного управления водного хозяйства Ошской области выполняются механические очистные работы.

В соответствии с поручением министра Бакыта Торобаева все каналы должны быть очищены и полностью готовы к началу оросительного сезона.
