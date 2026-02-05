13:39
Депутат: Жители по улице Лущихина жалуются на вредный запах от завода Coca-Cola

Жители по улице Лущихина в Ленинском районе Бишкека жалуются на завод Coca-Cola, который, по их словам, по утрам распространяет вредный запах. Об этом сообщила депутат Жылдыз Садырбаева на заседании Жогорку Кенеша.

Она отметила, что предприятие неправильно построено, а санитарные условия при его возведении не учтены должным образом.

Министр природы Медер Машиев сказал, что вопрос будет рассмотрен.

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев отметил, что лично посещал завод.

«Надо учитывать, что он построен одним из первых. Это не опасное производство. Как вы знаете, Coca-Cola — публичная компания, которая внимательно относится к экологии. Их акции котируются на мировой бирже. Я лично был на заводе и могу заверить, что никакого вредного производства там нет», — добавил он.
