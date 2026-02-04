23:32
Глава кабмина посетил завод по производству воды. Его открыли граждане КР в ОАЭ

Адылбек Касымалиев посетил завод Epos Water Production LLC в ОАЭ. Компания учреждена гражданами Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, открытие производства в ОАЭ — это серьезный шаг, требующий профессионализма, стратегического мышления и доверия со стороны партнеров.

«Рынок ОАЭ — один из самых динамично развивающихся в мире, и выход на него кыргызской компании является показателем конкурентоспособности нашей продукции и зрелости национального бизнеса», — сказал председатель кабинета министров.

Он ознакомился с деятельностью предприятия, осмотрел производственные помещения и технологические линии.

Epos Water Production LLC осуществляет производство и розлив бутилированной питьевой воды и напитков. Производственная мощность завода — до 50 тысяч бутылок в сутки. Он оснащен современными линиями розлива и системой многоступенчатой очистки воды. Производство соответствует санитарным и пищевым требованиям ОАЭ.

Отметим, что эта компания производит бутилированную воду в Кыргызстане под брендом Crystal (ОсОО «НАК»).
