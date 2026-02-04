КР обозначила водную безопасность главной проблемой на саммите в Дубае

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в министерском круглом столе, состоявшемся в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае. Об этом сообщает кабмин.

Выступая на мероприятии, Бакыт Торобаев отметил, что мир системно сталкивается с климатическими, водными, продовольственными и социальными вызовами.

«В этих условиях для достижения Целей устойчивого развития требуется переход к комплексному и долгосрочному управлению рисками. Особое внимание уделено проблеме дефицита водных ресурсов в условиях изменения климата. Кыргызстан как горная страна, формирующая истоки рек Центральной Азии, несет особую ответственность за устойчивость водных экосистем региона и последовательно поднимает вопросы водной безопасности на международных форумах», — говорится в сообщении.