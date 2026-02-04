19:26
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

КР обозначила водную безопасность главной проблемой на саммите в Дубае

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в министерском круглом столе, состоявшемся в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае. Об этом сообщает кабмин.

Выступая на мероприятии, Бакыт Торобаев отметил, что мир системно сталкивается с климатическими, водными, продовольственными и социальными вызовами.

«В этих условиях для достижения Целей устойчивого развития требуется переход к комплексному и долгосрочному управлению рисками. Особое внимание уделено проблеме дефицита водных ресурсов в условиях изменения климата. Кыргызстан как горная страна, формирующая истоки рек Центральной Азии, несет особую ответственность за устойчивость водных экосистем региона и последовательно поднимает вопросы водной безопасности на международных форумах», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360629/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья
Узбекистан и Казахстан установят гидропосты для учета трансграничных вод
В части Бишкека весь день не будет холодной воды
За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16 процентов
В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой
В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу
ООН бьет тревогу: мировой водный кризис расширяется
В КР в рамках Всемирных игр кочевников стартует проект «Биримдик кербени»
Государству нанесен крупный ущерб при установке водяных счетчиков в Таласе
Временно закрывается участок дороги Ош — Ноокат
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
19:13
КР обозначила водную безопасность главной проблемой на саммите в Дубае КР обозначила водную безопасность главной проблемой на ...
19:05
Счетная палата нашла нарушения на 10 миллионов сомов в бюджете Таласа
19:02
Фильм «Курак» получил три награды на кинофестивале во Франции
18:45
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане
18:40
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов