Власть

Депутаты парламента призвали поддержать власти в реформе подготовки водителей

В Жогорку Кенеше прозвучали заявления в поддержку действий исполнительной власти по реформированию системы подготовки водителей и работы автошкол.

Депутат Марлен Маматалиев заявил, что при реализации реформы необходимо дать возможность исполнительной власти довести начатые изменения до конца. Он напомнил, что, согласно Конституции, главой исполнительной власти является президент Садыр Жапаров, и призвал коллег не торопиться с выводами.

По словам парламентария, вопрос десятимесячного срока обучения водителей можно обсуждать и корректировать, однако превращать его в политический конфликт не следует.

«Давайте доверимся и посмотрим на результат», — отметил он.

Депутат Улукбек Узакбаев также выступил в поддержку реформы. Он подчеркнул, что ужесточение требований к подготовке водителей продиктовано временем и связано с высокой аварийностью на дорогах. По словам народного избранника, в 2025 году в ДТП погибли около 900 человек, в том числе 99 детей.

Он заметил, что реформа реализуется в пилотном режиме до 30 августа, и окончательные решения будут приниматься по его итогам. И призвал временно прекратить публичные споры и дать государству возможность работать.

Напомним, что в январе власти утвердили новый порядок подготовки водителей и выдачи водительских удостоверений. В рамках реформы объявлено, что обучение должно проводиться в госавтошколах, а изменения реализуются в пилотном режиме до 30 августа.

Частные автошколы заявили о приостановке своей деятельности после закрытия доступа к единой базе данных. Позднее стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении владельцев двух частных автошкол.

30 января глава государства подписал Указ о приостановке лицензий частных автошкол. Власти заявляли, что реформа направлена на борьбу с коррупцией при выдаче водительских удостоверений и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360617/
просмотров: 77
