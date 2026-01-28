В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье. Об этом заявлено сегодня на заседании парламента.

По словам Акылбека Тумонбаева, глава Минстроя в соцсетях хвастается тем, что некоторые сотрудники в его ведомстве получают до 500 тысяч сомов зарплату.

«При этом в стране растет стоимость жилья на рынке. Стройкомпании говорят, что рост цен на каждый квадрат жилья растет из-за того, что Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства требует плату за различные виды лицензий и налогов. Профильный комитет должен рассмотреть эти вопросы. В стране бюджетники получают по 30-40 тысяч сомов, а в Минстрое некоторые получают по 500 тысяч сомов, это же неправильно», — считает он.

Его слова поддержал спикер Нурланбек Тургунбек уулу, который отметил, что вопрос поставлен очень правильно.

«В парламент обращаются представители стройкомпаний на проблемы в этой сфере. Минстрой установил угодные для себя тарифы, хотя их, по идее, должен был утверждать Жогорку Кенеш. Из-за этого дорожает жилье в стране. Этот вопрос тщательно надо изучить на профильном комитете, а потом вынести на пленарное заседание», — добавил он.