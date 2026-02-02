15:46
Власть

В Ат-Башы до сих пор нет акима: Камчыбек Ташиев потребовал объяснить задержку

В Ат-Башинском районе Нарынской области уже более десяти дней остается вакантной ключевая административная должность. Об этом стало известно во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с медиками. Он поднял вопрос о руководстве района.

По данным администрации области, 21 января бывший аким Эмилбек Абдыкалыков освободил занимаемую должность в связи с переводом на другую работу. С тех пор район остается без руководителя.

Камчыбек Ташиев потребовал у полпреда в Нарынской области Нурбека Сатарова объяснить причину затянувшейся процедуры и подчеркнул, что район не должен оставаться без полноценного управления.

Сейчас, как сообщили в облгосадминистрации, процесс назначения нового акима находится на завершающей стадии.
