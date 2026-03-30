Власть

Бывший глава ГКНБ заявил о «победе над паспортной мафией»

Бывший глава ГКНБ Идрис Кадыркулов заявил, что запуск собственного производства национальной валюты в Кыргызстане стал переломным моментом и «победой над паспортной мафией». Свое заявление он опубликовал в социальных сетях.

По его словам, новость о том, что сом впервые начали печатать внутри страны, является не просто производственным достижением, а стратегическим шагом, укрепляющим политическую и экономическую независимость государства.

Идрис Кадыркулов

Кадыркулов отметил, что идея печати паспортов, банкнот и других защищенных документов в Кыргызстане обсуждалась с момента обретения независимости, однако долгие годы не реализовывалась из-за влияния так называемой паспортной мафии и отсутствия политической воли.

В результате, как он подчеркнул, государственные документы и национальная валюта производились за рубежом, что приводило к утечке значительных бюджетных средств. При этом кыргызский паспорт оставался одним из самых дорогих среди стран СНГ.

Он также сообщил, что в период его работы в ГКНБ предпринимались попытки наладить собственное производство, в том числе велись переговоры с зарубежными компаниями. Однако эти инициативы, по его словам, блокировались отдельными чиновниками.

Кадыркулов добавил, что ситуация кардинально изменилась и теперь Кыргызстан способен не только полностью обеспечивать себя, но и выполнять заказы других государств на выпуск валюты и государственных документов.

Он назвал происходящее «историческим поворотом», который усилит экономику, безопасность и международные позиции страны, и поблагодарил президента Садыра Жапарова за политическую волю в реализации этого решения.
Материалы по теме
В Бишкеке задержали лжесотрудника ГКНБ: ущерб — десятки тысяч долларов
Шаирбека Ташиева вновь вызвали на допрос в МВД — источники
В ГКНБ обсудили угрозы экстремизма и влияние кризисов на Ближнем Востоке
В ГКНБ Кыргызстана внесли ясность в вопрос кадровых решений в силовом блоке
ГКНБ КР задержал находившегося в розыске гендиректора OAO «Оргтехстрой»
Депутат айыльного кенеша попался на подпольном казино — изъяли деньги и технику
В Кыргызстане открыли Центр информационной безопасности при ГКНБ
В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом
С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса
Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции
Правила въезда иностранцев в&nbsp;Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и&nbsp;легализация Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
С&nbsp;1&nbsp;апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;своей отставке Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин созвонились и&nbsp;обсудили стратегические приоритеты Садыр Жапаров и Владимир Путин созвонились и обсудили стратегические приоритеты
Бизнес
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
