Бывший глава ГКНБ заявил о «победе над паспортной мафией»

Бывший глава ГКНБ Идрис Кадыркулов заявил, что запуск собственного производства национальной валюты в Кыргызстане стал переломным моментом и «победой над паспортной мафией». Свое заявление он опубликовал в социальных сетях.

По его словам, новость о том, что сом впервые начали печатать внутри страны, является не просто производственным достижением, а стратегическим шагом, укрепляющим политическую и экономическую независимость государства.

Фото из архива . Идрис Кадыркулов

Кадыркулов отметил, что идея печати паспортов, банкнот и других защищенных документов в Кыргызстане обсуждалась с момента обретения независимости, однако долгие годы не реализовывалась из-за влияния так называемой паспортной мафии и отсутствия политической воли.

В результате, как он подчеркнул, государственные документы и национальная валюта производились за рубежом, что приводило к утечке значительных бюджетных средств. При этом кыргызский паспорт оставался одним из самых дорогих среди стран СНГ.

Он также сообщил, что в период его работы в ГКНБ предпринимались попытки наладить собственное производство, в том числе велись переговоры с зарубежными компаниями. Однако эти инициативы, по его словам, блокировались отдельными чиновниками.

Кадыркулов добавил, что ситуация кардинально изменилась и теперь Кыргызстан способен не только полностью обеспечивать себя, но и выполнять заказы других государств на выпуск валюты и государственных документов.

Он назвал происходящее «историческим поворотом», который усилит экономику, безопасность и международные позиции страны, и поблагодарил президента Садыра Жапарова за политическую волю в реализации этого решения.