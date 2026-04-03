В Бишкеке капитально ремонтируют улицу Леваневского

На участке улицы Леваневского от улицы Айни до улицы Ахунбаева активно ведутся работы по капитальному ремонту дороги. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Работы выполняются бригадой муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис».

В соответствии с титульным списком на 2025 год ранее на участке улицы Леваневского от улицы Гагарина до Айни были обновлены дорога и тротуары.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются от улицы Айни до Ахунбаева.

В рамках проекта предусмотрены тротуары с обеих сторон дороги, а также ирригационная система с одной стороны. Общая протяженность участка составляет 1,5 тысячи метров.