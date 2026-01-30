Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов

При обсуждении исполнения законодательства по государственным пособиям на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала-Тоо» заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил, что все инициативы по данному вопросу будут обсуждаться.

«Мы видели ваш проект о выплате пособий детям до 12 лет. Все эти предложения будут рассмотрены. Бюджет в ваших руках. Может, необходимо увеличить налоги или еще что-то, но мы должны найти источники. С 1 апреля повышаются зарплаты учителям, медикам и другим работникам социального сектора», — сказал чиновник.

При этом он добавил, что в республиканский бюджет необходимо изыскать дополнительно 70 миллиардов сомов, но не уточнил, для каких целей.

Напомним, ранее президент утвердил Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов». Согласно документу, доходы бюджета составят 551,2 миллиарда сомов, расходы — 550,8 миллиарда сомов, профицит — 436,4 миллиона сомов.