12:06
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Власть

Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов

При обсуждении исполнения законодательства по государственным пособиям на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала-Тоо» заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил, что все инициативы по данному вопросу будут обсуждаться.

«Мы видели ваш проект о выплате пособий детям до 12 лет. Все эти предложения будут рассмотрены. Бюджет в ваших руках. Может, необходимо увеличить налоги или еще что-то, но мы должны найти источники. С 1 апреля повышаются зарплаты учителям, медикам и другим работникам социального сектора», — сказал чиновник.

При этом он добавил, что в республиканский бюджет необходимо изыскать дополнительно 70 миллиардов сомов, но не уточнил, для каких целей.

Напомним, ранее президент утвердил Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов». Согласно документу, доходы бюджета составят 551,2 миллиарда сомов, расходы — 550,8 миллиарда сомов, профицит — 436,4 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359918/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий
Что скрывает новый бюджет-2026? Утверждены рекордные доходы и крупный профицит
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
Разработана Программа развития вновь присоединенных районов Бишкека до 2030 года
Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы &laquo;Салык Кузот&raquo; Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
12:00
Пять лет Садыра Жапарова, или аналитика без лести Пять лет Садыра Жапарова, или аналитика без лести
11:56
Заставлял изменить показания, размахивая «оружием»: задержан житель Бишкека
11:55
Депутат призвал снизить цены на дизтопливо для фермеров
11:53
Бесплатных мест не будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у властей
11:52
YouTube начал удалять каналы низкого качества с сгенерированным ИИ-контентом