Что скрывает новый бюджет-2026? Утверждены рекордные доходы и крупный профицит

Президент утвердил Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов». Документ подписал президент Садыр Жапаров и официально опубликован.
1Основные параметры бюджета на 2026 год
- доходы составят 551,2 миллиарда сомов;
- расходы — 550,8 миллиарда сомов;
- профицит — 436,4 миллиона сомов.
Доходная часть формируется за счет поступлений, предусмотренных в приложениях к документу, а расходная — в соответствии с распределением по ведомствам и программам.
2Плановые показатели на 2027–2028 годы
- 2027 год: доходы — 593,1 миллиарда сомов; расходы — 552,4 миллиарда; профицит — 40,7 миллиарда.
- 2028 год: доходы — 641 миллиард сомов; расходы — 589,3 миллиарда; профицит — 51,7 миллиарда.
3Закон устанавливает ежегодные перечисления в Стабилизационный фонд:
- в 2026 году — 50 миллиардов сомов;
- в 2027–2028 годах — по 10 миллиардов сомов.
Эти средства направляются на приоритетные государственные проекты.
4На госинвестиции в 2026–2028 годах предусмотрено финансирование:
- 2026 год — 27,68 миллиарда сомов, из них
- 17,68 миллиарда сомов — на строительство дороги Барскоон – Бедель,
- 10 миллиардов сомов — на объекты соцсферы, водоснабжения, дороги и безопасность.
5Закон закрепляет нормативы отчислений от общегосударственных доходов. В частности:
- подоходный налог — 100 процентов в местные бюджеты;
- налог с продаж, майнинг, электронная торговля — 100 процентов в республиканский бюджет;
- роялти — 50/50 между местными и республиканским бюджетом;
- сборы за пользование недрами: 93 процента — в центр, 7 процентов — на места.
6Минимальная заработная плата установлена:
- на 2026 год — 3 тысячи 280 сомов;
- на 2027 год — 3 тысячи 608 сомов;
- на 2028 год — 3 тысячи 968,8 сома.
7Финансирование регионов:
- на развитие Ошской и Баткенской областей — по 300 миллионов сомов;
- на развитие районов — 814,4 миллиона сомов;
- Бишкеку выделяется 5,9 миллиарда сомов на оплату труда работников системы образования.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.