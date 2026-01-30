10:29
Экономика

Что скрывает новый бюджет-2026? Утверждены рекордные доходы и крупный профицит

Президент утвердил Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов». Документ подписал президент Садыр Жапаров и официально опубликован.

1
Основные параметры бюджета на 2026 год 
  • доходы составят 551,2 миллиарда сомов;
  • расходы — 550,8 миллиарда сомов;
  • профицит — 436,4 миллиона сомов.

Доходная часть формируется за счет поступлений, предусмотренных в приложениях к документу, а расходная — в соответствии с распределением по ведомствам и программам.

2
Плановые показатели на 2027–2028 годы 
  • 2027 год: доходы — 593,1 миллиарда сомов; расходы — 552,4 миллиарда; профицит — 40,7 миллиарда.
  • 2028 год: доходы — 641 миллиард сомов; расходы — 589,3 миллиарда; профицит — 51,7 миллиарда.
3
Закон устанавливает ежегодные перечисления в Стабилизационный фонд: 
  • в 2026 году — 50 миллиардов сомов;
  • в 2027–2028 годах — по 10 миллиардов сомов.

Эти средства направляются на приоритетные государственные проекты.

4
 На госинвестиции в 2026–2028 годах предусмотрено финансирование: 
  • 2026 год — 27,68 миллиарда сомов, из них

- 17,68 миллиарда сомов — на строительство дороги Барскоон – Бедель,
- 10 миллиардов сомов — на объекты соцсферы, водоснабжения, дороги и безопасность.

5
 Закон закрепляет нормативы отчислений от общегосударственных доходов. В частности: 
  • подоходный налог — 100 процентов в местные бюджеты;
  • налог с продаж, майнинг, электронная торговля — 100 процентов в республиканский бюджет;
  • роялти — 50/50 между местными и республиканским бюджетом;
  • сборы за пользование недрами: 93 процента — в центр, 7 процентов — на места.
6
 Минимальная заработная плата установлена: 
  • на 2026 год — 3 тысячи 280 сомов;
  • на 2027 год — 3 тысячи 608 сомов;
  • на 2028 год — 3 тысячи 968,8 сома.
7
Финансирование регионов: 
  • на развитие Ошской и Баткенской областей — по 300 миллионов сомов;
  • на развитие районов — 814,4 миллиона сомов;
  • Бишкеку выделяется 5,9 миллиарда сомов на оплату труда работников системы образования.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
