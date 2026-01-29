Депутатам Жогорку Кенеша выдали новые служебные автомобили китайской марки Li Xiang L7, поставка которых обсуждалась еще с весны 2025 года. Как сообщают источники, машины уже переданы народным избранникам и стоят на парковке парламента.

Однако вместе с получением новых кроссоверов депутаты столкнулись с важной деталью: водителей им предоставлять не будут — нанимать и оплачивать их работу парламентарии должны за свой счет. Об этом сообщили сами нардепы. Некоторые депутаты заявили, что не станут нанимать водителя, а будут сами водить служебные авто.

Дополнительные разъяснения по вопросу финансирования водителей Жогорку Кенеш пока не предоставил.