Число детей мигрантов, находящихся на территории России, сократилось почти на 25 процентов по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее данным, сейчас в стране значительно меньше детей мигрантов, чем год назад. В министерстве указали, что меры по усилению контроля за пребыванием иностранцев, в том числе детей, способствуют такому снижению.

С 28 января вступил в силу новый федеральный закон России, который предусматривает обмен данными между МВД и органами управления образованием о несовершеннолетних иностранцах: сведения о постановке на миграционный учет, зачислении в школы и колледжи, отчислениях и другие данные теперь будут передаваться между ведомствами.

Это, по мнению властей, позволит эффективнее отслеживать законность пребывания детей мигрантов и их доступ к образованию.

Также в МВД предупредили, что родителей или законных представителей, грубо нарушивших обязанности по обеспечению законного пребывания детей и их обучения, могут признать нежелательными для проживания в РФ.

Напомним, с 2025-го российские власти ужесточили порядок приема детей мигрантов в школы. С 1 апреля прошлого года действует закон, запрещающий зачисление в учебные заведения детей мигрантов, не владеющих русским языком и не прошедших проверку законности пребывания в стране.