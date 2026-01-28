В парламенте подняли вопрос высоких процентных ставок в комбанках Кыргызстана

На заседании Жогорку Кенеша при обсуждении поправок в Закон «Об обмене кредитной информацией» некоторые депутаты подняли тему высоких процентных ставок при выдаче кредитов коммерческими банками Кыргызстана.

Нардеп Кубанычбек Самаков отметил, что государство привлекает средства международных финансовых институтов под низкий процент, а банки выдают эти деньги гражданам уже по другим ставкам.

«Мы же видим эти соглашения, там 1 процент, льготные кредиты, а когда доходит до граждан, то уже 20 процентов получается. Почему так происходит и делает ли что-то кабмин для того, чтобы сократить этот разрыв?» — поинтересовался он.

Парламентарий Ырысбек Атажанов также заметил, что в некоторых коммерческих банках кредиты выдают под 25-30 процентов. Он спросил, может ли Нацбанк ввести ограничения для комбанков, установить ставку, которую нельзя превышать при выдаче кредитов.

Заместитель председателя Национального банка Медет Таиров ответил, что данный вопрос прорабатывается совместно с кабмином.