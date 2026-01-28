13:39
В парламенте призвали исключить спорные статьи в скандальном законопроекте МВД

Об этом заявлено сегодня на заседании парламента при обсуждении проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс)».

Депутат Дастан Бекешев призвал коллег отклонить законопроект МВД, которым предлагается восстановить институт рецидива. «Предлагаемые поправки ставят Уголовный кодекс выше Конституции. В целях экономической безопасности можно совершать преступления, в целях информационной безопасности также, и это не будет считаться преступлением. Мы даем право, в особенности должностным лицам и правоохранительным органам, совершать преступления и оправдываться тем, что это делалось в интересах экономического, информационного или общественного порядка, якобы для защиты конституционного строя. В целях конституционного строя можно убить человека. В целях экологической безопасности срубить деревья. Мы фактически дарим иммунитет на преступления», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что законопроект противоречит интересам населения и является антинародным. «Это касается каждого. Этот людоедский законопроект надо отклонить, его даже обсуждать не надо. Мы не имеем права давать иммунитет должностным лицам. Нельзя принимать такие безумные законопроекты, не надо давать правоохранительным органам право легализовать свои преступления. Даже инициировать нельзя было такой законопроект. Давайте хоть раз дружно отклоним его», — сказал он.

Как сообщил депутат Суйунбек Омурзаков, комитет Жогорку Кенеша по правопорядку в своем заключении рекомендовал исключить из законопроекта МВД статьи 18 и 50 Уголовного кодекса.

Напомним, что споры вызвали поправки к статье 18 Уголовного кодекса, которая звучит следующим образом: «Не является преступлением действие или бездействие, которое формально подпадает под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего кодекса, но в силу малозначительности не представляет общественной опасности, а также действия или бездействия, совершенные в целях защиты суверенитета государства, конституционного строя, национальной, экологической, экономической и информационной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод граждан».

Депутат Эльвира Сурабалдиева уточнила у заместителя министра внутренних дел Эркебека Аширходжаева, были ли учтены заключения комитета. Аширходжаев ответил, что на заседании комитета вопросы обсуждались и будет выработан согласованный вариант.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что в этих статьях, как и в вопросе смертной казни, мнения населения разделились на два лагеря, поскольку остается открытым вопрос, насколько правоохранительные органы работают прозрачно и честно. Она призвала исключить эти статьи из законопроекта.

В итоге концепцию законопроекта в первом чтении одобрили с учетом необходимости его доработки.
