Власть

Новые нормы обучения в автошколах. Каныбек Туманбаев рассказал, зачем это нужно

Глава управления делами президента Каныбек Туманбаев опубликовал в соцсетях пост о реформах, которые коснутся частных автошкол.

Отмечается, что он увидел в интернете, как представители некоторых автошкол выразили недовольство предстоящими изменениями в системе автообразования.

«Должны признать, что раньше водительские права можно было купить в частных автошколах. Из-за этого произошли тысячи ДТП. Накануне в обычном дорожном конфликте погиб человек — это показывает, что на дорогах отсутствует элементарная культура вождения и в автошколах безответственно относятся к процессу обучения. На дорогах творится беспредел. Сколько людей гибнет, сколько стали инвалидами?! За каждой аварией сломанные судьбы, горе родителей и слезы детей. По сравнению с 2024 годом статистика 2025-го неутешительна, ДТП стало больше. Это не случайность, а результат системы, на которую годами закрывали глаза», — написал Каныбек Туманбаев.

Он добавил, что сейчас некоторые владельцы частных автошкол заявляют — их не предупредили о необходимости получать лицензию на работу.

Новые нормы обучения: автошколы просят власти страны проводить реформу поэтапно

«Это неправда. Мы собирали всех в «Ынтымак Ордо» и предупреждали о реформах в их сфере деятельности. И поэтому отговорки «мы не знали» не принимаются. Все мы знаем, как учат в частных автошколах. Большинство курсантов по несколько раз пересдают теоретические экзамены. Многие водители не знают элементарных Правил дорожного движения. Мы не хотим плохо отзываться о преподавателях автошкол, среди них есть и те, кто всем сердцем предан своему делу», — отметил глава управделами президента.

Он подчеркнул, что реформа проводится не для того, чтобы кого-то отсеять. Она для очистки системы, и ее главная часть — качественное обучение водителей.

«Теперь курсанты будут обучаться только в тех автошколах, которые контролирует государство. С середины февраля начнем принимать заявки согласно новым стандартам обучения. Создадим условия для качественного обучения водителей. Эти наши действия не понравятся тем, кто превратил в бизнес продажу водительских удостоверений», — резюмировал Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359346/
просмотров: 116
