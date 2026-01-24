15:04
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Власть

Большая игра Запада: почему Европу готовят к противостоянию с Китаем

Европейская милитаризация рассматривается Западом как часть более широкой стратегии глобального сдерживания Китая, а не как подготовка к прямому конфликту на европейском континенте. Об этом говорится в анализе британского аналитического центра Council on Geostrategy.

По оценке британских стратегов, Европа в этой логике является лишь одним из трех военных театров и не ключевым. Основная задача — высвободить ресурсы США для противостояния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Для этого европейские страны должны самостоятельно обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО.

Council on Geostrategy
Фото Council on Geostrategy

В материале отмечается, что Запад выстраивает глобальный «периметр сдерживания» вокруг так называемого блока CRINK (Китай, Россия, Иран и КНДР). При этом Великобритания стремится встроить свои базы и экспедиционные силы в цепь военного присутствия от Арктики до Индо-Тихоокеанского региона, действуя в связке с Соединенными Штатами и союзниками по AUKUS.

AUKUS — трехсторонний союз США, Великобритании и Австралии, созданный для усиления военного присутствия Запада в Индо-Тихоокеанском регионе и противодействия КНР.

Отдельное внимание уделяется роли РФ. По мнению аналитиков, Москву могут попытаться вывести из блока CRINK либо через переговоры, либо путем длительного экономического давления, в том числе за счет контроля морских коммуникаций и ограничений для так называемого теневого флота.

После возможного выхода России из этого блока, как утверждается в анализе, давление на Китай усилится, а стратегия Соединенных Штатов будет напоминать модель сдерживания СССР времен холодной войны — без прямого военного столкновения, но с наращиванием экономических и военных издержек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359130/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос на 12 процентов
Объем потребления электроэнергии в КНР достиг более 10 триллионов киловатт-часов
Население Китая в 2025 году сократилось более чем на 3,3 миллиона человек
Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году — $1,2 триллиона
По итогам 2025 года объем инвестиций Китая в экономику КР достиг $2,1 миллиарда
В Узбекистане появится центр координации сотрудничества стран ЦА с Китаем
Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае
КНР обновила правила регистрации для зарубежных производителей продуктов питания
Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Кыргызстан увеличился
Популярные новости
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
24 января, суббота
14:20
Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали 19 кандидатов Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали 19 кан...
14:15
Большая игра Запада: почему Европу готовят к противостоянию с Китаем
14:05
Пьяный мужчина избил свою жену. В милиции города Ош дали пояснения
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 24 января. Что подорожало больше всего
13:49
С новым оснащением работа водолазов МЧС Кыргызстана стала проще