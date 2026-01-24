Большая игра Запада: почему Европу готовят к противостоянию с Китаем

Европейская милитаризация рассматривается Западом как часть более широкой стратегии глобального сдерживания Китая, а не как подготовка к прямому конфликту на европейском континенте. Об этом говорится в анализе британского аналитического центра Council on Geostrategy.

По оценке британских стратегов, Европа в этой логике является лишь одним из трех военных театров и не ключевым. Основная задача — высвободить ресурсы США для противостояния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Для этого европейские страны должны самостоятельно обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО.

Фото Council on Geostrategy

В материале отмечается, что Запад выстраивает глобальный «периметр сдерживания» вокруг так называемого блока CRINK (Китай, Россия, Иран и КНДР). При этом Великобритания стремится встроить свои базы и экспедиционные силы в цепь военного присутствия от Арктики до Индо-Тихоокеанского региона, действуя в связке с Соединенными Штатами и союзниками по AUKUS.

AUKUS — трехсторонний союз США, Великобритании и Австралии, созданный для усиления военного присутствия Запада в Индо-Тихоокеанском регионе и противодействия КНР.

Отдельное внимание уделяется роли РФ. По мнению аналитиков, Москву могут попытаться вывести из блока CRINK либо через переговоры, либо путем длительного экономического давления, в том числе за счет контроля морских коммуникаций и ограничений для так называемого теневого флота.

После возможного выхода России из этого блока, как утверждается в анализе, давление на Китай усилится, а стратегия Соединенных Штатов будет напоминать модель сдерживания СССР времен холодной войны — без прямого военного столкновения, но с наращиванием экономических и военных издержек.