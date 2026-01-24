10:22
Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. О чем говорили США, Россия и Украина в первый день

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров делегаций США, России и Украины. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что встреча «была посвящена параметрам завершения войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру».

Он также подтвердил, что с американской стороны в переговорах участвуют специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, старший советник создаваемого «Совета мира» Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня. Ранее планировалось, что они будут проходить в течение двух дней.

Промежуточные итоги переговоров первого дня стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат в свои столицы, информирует ТАСС.

По данным МИД ОАЭ, в российскую делегацию включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

От Украины на переговорах присутствуют секретарь Службы национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его зам Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. 
