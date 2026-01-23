Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев передал ключи от двухкомнатной квартиры молодой семье, в которой в прошлом году родилась тройня. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, супруги обратились с просьбой о помощи в решении жилищного вопроса из-за тяжелого материального положения. Пара состоит в браке с ноября 2024 года и до сих пор снимала жилье. Глава семьи работает строителем.

Учитывая рождение трех детей одновременно и необходимость поддержки демографической ситуации в стране, Камчыбек Ташиев вручил семье ключи от двухкомнатной квартиры в центральной части столицы.

Руководитель спецслужб пожелал супругам крепкого здоровья и благополучия, а молодые родители выразили благодарность за оказанную помощь.