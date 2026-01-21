Дональд Трамп допустил, что инициированный им «Совет мира» в перспективе может заменить Организацию Объединенных Наций, однако подчеркнул, что ООН следует сохранить. Как сообщает Associated Press, заявление прозвучало в ходе общения президента США с прессой.

Отвечая на вопрос журналистов, Дональд Трамп заявил, что новый формат международного взаимодействия теоретически способен взять на себя функции глобального миротворческого механизма. При этом он отметил, что ООН «обладает большим потенциалом» и ей «нужно позволить продолжать существовать».