Дональд Трамп допустил, что инициированный им «Совет мира» в перспективе может заменить Организацию Объединенных Наций, однако подчеркнул, что ООН следует сохранить. Как сообщает Associated Press, заявление прозвучало в ходе общения президента США с прессой.
Отвечая на вопрос журналистов, Дональд Трамп заявил, что новый формат международного взаимодействия теоретически способен взять на себя функции глобального миротворческого механизма. При этом он отметил, что ООН «обладает большим потенциалом» и ей «нужно позволить продолжать существовать».
«Совет мира» (англ. Board of Peace) — международная структура, инициированная Дональдом Трампом, которая представлена как организация по обеспечению стабильности, восстановлению управления и достижению прочного мира в регионах конфликтов.
Изначально объявлена как часть мирного плана по сектору Газа, но сейчас ее видят и как более широкую инициативу, потенциально выходящую за рамки одного конфликта.
«Совет мира» предложен американским лидером в сентябре 2025 года и официально объявлен в январе 2026-го.
По данным СМИ, приглашения к участию направлены примерно 60 государствам, однако окончательный состав совета пока не сформирован.