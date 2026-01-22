Американский президент Дональд Трамп прилетел в Давос и выступил на международном экономическом форуме. Чуть позже он заявил, что получил хорошие отзывы на свою речь.

«У нас была хорошая речь, мы получили хвалебные отзывы. Не могу в это поверить. Обычно они говорят, что он (то есть Трамп. — Прим. ред.) ужасный диктатор. Я диктатор. Однако иногда диктатор нужен. Но в этом случае они такого не говорили», — порассуждал глава Белого дома.

Выступая в Давосе, он обрушился с критикой на Европу, потребовал немедленно начать переговоры по покупке Америкой Гренландии и рассказал, что Вашингтон в Венесуэле применил оружие, «которое никто никогда не видел».

О чем еще говорил Дональд Трамп: