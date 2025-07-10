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Экономика

«Кыргыз темир жолу» разъяснило ситуацию с вывозом угля с юга страны

Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» («КТЖ») разъяснило ситуацию с вывозом угля с юга страны.

По данным предприятия, все потребности экспортеров угля на юге страны полностью обеспечиваются подвижным составом «КТЖ». Кроме того, для усиления перевозок привлекается вагонопомощь из Узбекистана, а также работают вагоны компаний АО «УТИКарго» и ОсОО «Расмий Жол».

Информация о том, что якобы среди пострадавших компаний находятся «Беш Арча», «Ош-Пирим» и «Узген Энергоуголь» также не подтверждается. В «КТЖ» уточнили, что компания «Ош-Пирим» не осуществляет экспорт угля железнодорожным транспортом с 2016 года.

Также в компании сообщили, что ни одно из упомянутых предприятий официально не обращалось по поводу нехватки вагонов. При этом с представителями компаний «Беш Арча» и «Узген Энергоуголь» дополнительно проведены разъяснительные беседы, в ходе которых подтверждено: проблем с подачей вагонов и простоев не зафиксировано.

В «КТЖ» также отметили, что объем грузоперевозок по южному отделению растет. За шесть месяцев 2025 года перевезено 8 тысяч 927 вагонов общим весом 623 тысячи 834 тонны. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го объем перевозок составил 7 тысяч 367 вагонов (512 тысяч 909 тонн).

На предприятии подчеркнули, что с начала года действует льготный тариф на перевозку угля со скидкой 40 процентов. Эта мера также способствует росту экспорта.

В компании призвали к объективному освещению ситуации и заявили о готовности к открытому диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335765/
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