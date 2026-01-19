11:45
Власть

Легализовать мотоциклы и упорядочить эвакуацию машин предлагает Дастан Бекешев

Легализовать мотоциклы и упорядочить эвакуацию машин предлагает депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Предложения к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» он озвучил в своем Telegram-канале.

Нардеп предлагает расписать, в каких случаях можно эвакуировать авто.

«Сейчас такого нет. Бизнес развивается, потому что стоимость хорошая — 1,6 тысячи сомов за то, чтобы машину перетащили на 3-5 или 7 километров. Еще и ее могут повредить и не будут нести за это ответственности. Эвакуация должна быть, но в исключительных случаях. Там, где уже штраф не поможет, где автомобиль действительно мешает экстренным службам или стоит в неположенном месте», — сказал он.

Кроме того, Дастан Бекешев предлагает предусмотреть пороги при опьянении.

«Если ты выпил лекарство или кефир, то алкотестер может показать, что ты пьяный. Хотя твой мозг не затуманен. Такие пороги нужны не для того, чтобы злоупотребляли водители, а для того, чтобы не злоупотребляли гаишники», — считает он.

Депутат также предлагает кабмину провести легализацию мопедов и мотоциклов, а потом их госрегистрацию и выдачу номеров.

«У нас много мопедов и мотоциклов, ввезенных без документов либо с документами с искаженными данными по мощности, объему двигателя. Происходит много дорожно-транспортных происшествий с мопедами и мотоциклами, водители сбегают потом, тяжело найти хозяина, идентифицировать, а порядок на дорогах должен быть. Кроме того, предлагаю не приравнивать средства индивидуальной мобильности (самокаты и другое) к пешеходам, это абсолютно нельзя делать», — заметил он.

Отметим, что законопроект принят в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358355/
просмотров: 140
