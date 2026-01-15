13:39
Власть

В парламенте дискутируют, признавать ли бозо и кумыс алкоголем при вождении

Сегодня на заседании парламента при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» ряд депутатов поднял вопрос об употреблении национальных напитков бозо и кумыс при вождении автомобиля.

Нардеп Дастан Бекешев поинтересовался у замглавы МВД Октября Урмамбетова, покажет ли экспертиза наличие алкоголя в организме, если водитель выпьет бозо или кумыс. «Может, стоит конкретизировать требования по промилле для бозо и кумыса. Давайте рассмотрим этот вопрос. Это большая проблема», — сказал он.

Последний ответил: экспертиза покажет, что в этих напитках есть алкогольные вещества, и добавил — бывают случаи, когда бозо крепче некоторых видов алкоголя.

Депутат Улукбек Карыбек уулу также сказал, что кумыс не является алкоголем, и этот вопрос нужно рассмотреть, так как вещества напитка в кровь не уходят.

«Я не специалист, но вопрос требует широкого обсуждения. Иногда кумыс и бозо бывают крепче пива», — ответил замглавы МВД.

Представители ГУОБДД отметили, что нет понятия какого-то допустимого промилле. «Алкотесты показывают, водитель в состоянии алкогольного опьянения или нет. Пил ли водитель пиво, кумыс, водку, алкотесты не показывают», — сообщили они.

Октябрь Урмамбетов отметил, что рано поднимать этот вопрос, на сегодня инфраструктура не готова к этому.
