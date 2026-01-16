Аннексия Гренландии. Семь стран Европы направили на остров военных

Германия, Швеция, Франция, Нидерланды, Канада, Дания и Норвегия решили отправить своих военных для усиления обороны острова Гренландия. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что решение принято на фоне растущего напряжения вокруг претензий Соединенных Штатов на остров и угроз президента Дональда Трампа.

По данным издания, Бундесвер направил в столицу Гренландии Нуук 13 своих военнослужащих. Как сообщает немецкое Минобороны, Берлин преследует цель «изучить возможности потенциального военного участия в обеспечении безопасности Дании в регионе, например, в сфере морского наблюдения».

Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих, о чем заявил представитель военного ведомства страны.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.