Нурдан Орунтаев уличил «Аалам Строй» в нарушениях при возведении объекта

Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства строительства Нурдан Орунтаев проинспектировал ряд объектов в Бишкеке.

Фото пресс-службы Минстроя

По данным пресс-службы ведомства, выявлены нарушения при возведении жилого комплекса, расположенного на улице Анкара. Строительство ведет компания «Аалам Строй».

Отмечается, что зафиксированы нарушения строительных норм и техники безопасности. Также установлено, что компания привлекала частные лаборатории для прохождения отдельных этапов строительства, а часть блоков была незаконно передана в пользование дольщикам.

По итогам проверки компании выписаны штрафы, общая сумма которых составила 3 миллиона сомов, а работы на объекте приостановлены. Вопрос о приостановлении лицензии компании вынесут на рассмотрение комиссии.

Глава Минстроя поручил провести лабораторную проверку качества строительства с привлечением Республиканского центра сертификации в строительстве. По результатам исследований будут приняты дополнительные меры.

Нурдан Орунтаев добавил, что строгие меры будут приняты в отношении ответственных сотрудников ведомственных структур.