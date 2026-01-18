12:12
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

Нурдан Орунтаев уличил «Аалам Строй» в нарушениях при возведении объекта

Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства строительства Нурдан Орунтаев проинспектировал ряд объектов в Бишкеке.

пресс-службы Минстроя
Фото пресс-службы Минстроя

По данным пресс-службы ведомства, выявлены нарушения при возведении жилого комплекса, расположенного на улице Анкара. Строительство ведет компания «Аалам Строй».

Отмечается, что зафиксированы нарушения строительных норм и техники безопасности. Также установлено, что компания привлекала частные лаборатории для прохождения отдельных этапов строительства, а часть блоков была незаконно передана в пользование дольщикам.

По итогам проверки компании выписаны штрафы, общая сумма которых составила 3 миллиона сомов, а работы на объекте приостановлены. Вопрос о приостановлении лицензии компании вынесут на рассмотрение комиссии.

Глава Минстроя поручил провести лабораторную проверку качества строительства с привлечением Республиканского центра сертификации в строительстве. По результатам исследований будут приняты дополнительные меры.

Нурдан Орунтаев добавил, что строгие меры будут приняты в отношении ответственных сотрудников ведомственных структур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358271/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году
Стройкомпанию оштрафовали за незаконное строительство ФАП в Баткенской области
В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привлекли к ответственности
В Шамалды-Сае подрядчика заставили демонтировать неправильно уложенные кирпичи
В микрорайоне «Улан-2» Бишкека нарушают строительные нормы
Популярные новости
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Очереди и&nbsp;сбои в&nbsp;системе: сроки замены водительских прав могут продлить Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
18 января, воскресенье
12:05
Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибель тысячи людей Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибе...
11:31
Нурдан Орунтаев уличил «Аалам Строй» в нарушениях при возведении объекта
11:02
Аннексия Гренландии. В Дании прошли массовые акции протеста
10:27
В Кеминском районе убирают рекламные надписи на склонах гор
10:21
В Бишкеке задержан подозреваемый в покушении на убийство девушки