Власть

Кабмин перераспределил штат Минздрава и обновил правила оплаты труда

Кабинет министров внес изменения в ряд своих решений, касающихся цифровой трансформации системы здравоохранения, штатной численности Минздрава и правил оплаты труда сотрудников, не относящихся к категории госслужащих.

Согласно документу, перераспределены и уточнены штатные единицы центрального аппарата Минздрава, департамента санитарно-эпидемиологического надзора, Центра развития здравоохранения и медицинских технологий, а также Фонда обязательного медицинского страхования. Изменения затрагивают как центральные, так и региональные подразделения.

Также внесены корректировки в порядок выплат. Уточнен круг сотрудников, на которых не распространяются отдельные доплаты и надбавки. Введение новых редакций приложений к постановлению направлено на унификацию правил начисления выплат и исключение дублирования норм.

Кроме того, Минздраву поручено совместно с АО «Тундук» обеспечить цифровизацию медицинской статистической отчетности и внедрение информационных систем. Контроль за исполнением положений документа осуществляет администрация президента.

Постановление вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358076/
просмотров: 151
