Глава МИД сообщил, сколько кыргызстанцев в реестре контролируемых лиц РФ

В реестре контролируемых лиц России числятся 34 тысячи 786 граждан Кыргызстана. В ноябре прошлого года в этом списке находилось около 128 тысяч человек. Об этом 15 января на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев.

По его словам, значительная часть кыргызстанских мигрантов смогла проверить себя в реестре и легализовать правовой статус. Для этого им предоставлялось дополнительное время. Вместе с тем ряд граждан по-прежнему остается в списке и подлежит депортации.

«Государство и МИД приняли все необходимые меры. Однако мы не можем каждого гражданина сопровождать в соответствующие органы. При этом российская сторона, возможно, пойдет на смягчение миграционной политики, поскольку образовалось много вакантных рабочих мест», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что возвращение кыргызстанских трудовых мигрантов выгодно и для самой республики, поскольку для реализации многих проектов стране требуется рабочая сила.

По данным МИД КР, на январь 2025 года за рубежом находятся более 608 тысяч граждан Кыргызстана, из них 376 тысяч 907 человек состояли на миграционном учете в России.

Жээнбек Кулубаев напомнил, что в России продолжает действовать режим пребывания 90/180, и граждане Кыргызстана должны приводить сроки своего нахождения в стране в соответствие с этими требованиями.

Отметим, в 2024–2025 годах миграционное законодательство в России было ужесточено. С 5 февраля прошлого года начал действовать реестр иностранных граждан, находящихся под миграционным контролем. Включение в него влечет существенные ограничения прав.
