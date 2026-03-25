Общество

В Москве предлагают самую высокую зарплату для мигрантов

В Москве зафиксированы наиболее высокие предложения по зарплате для трудовых мигрантов в 2026 году. Самой оплачиваемой позицией стала должность председателя правления — уровень дохода достигает 380 тысяч рублей в месяц.

При этом, как отмечают аналитики, столь высокая зарплата характерна для ограниченного круга управленческих и высококвалифицированных позиций. Основная же часть вакансий для иностранных работников сосредоточена в более массовых сегментах рынка труда.

Речь идет о сферах строительства, транспорта, логистики, а также жилищно-коммунального хозяйства. Именно здесь сохраняется устойчивый спрос на рабочую силу, несмотря на изменения в экономике и на рынке занятости.

Эксперты подчеркивают, что уровень доходов напрямую зависит от квалификации и опыта: чем выше профессиональные навыки, тем больше шансов получить высокооплачиваемую должность. При этом разрыв между массовыми и управленческими позициями остается значительным.

В целом рынок труда в России продолжает адаптироваться к новым условиям, а спрос на иностранную рабочую силу сохраняется в ключевых отраслях экономики.
