Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане

Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане. С инициативой выступил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.

По его словам, в стране необходимо ужесточить правила торговли спиртными напитками, потому что алкоголь является причиной множества преступлений.

Депутат предложил правительству:

  • определить конкретные точки реализации алкоголя, повсеместно внедрив ее запрет в иных местах;
  • запретить розничную продажу алкогольной продукции в объектах торговли после 20.00;
  • запретить продажу алкоголя в увеселительных заведениях (кафе, ресторанах) после 22.00;
  • запретить онлайн-продажу алкоголя;
  • внести алкогольную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке.

«Министерствам культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения нужно разработать единую программу профилактики вреда алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи с использованием привычных для них цифровых и медиапрограмм», — добавил Магеррам Магеррамов.

Ранее с инициативой ограничить продажу спиртных напитков в заведениях выступало МВД РК.
