14:07
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Власть

На участие в повторных выборах по округу № 13 подали заявления четыре гражданина

В Центризбирком поступили заявления от четырех человек с целью участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша по территориальному избирательному округу № 13 в Джалал-Абадской области. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК. 

Это 61-летний Акылбек Арстанбеков, 54-летний Эркинбек Маматаев, 56-летний Уланбек Асанов и 60-летний Бактыбек Асамудинов.

По информации комиссии, прием заявлений от участников выборов завершится 28 января в 18.00.

Повторные выборы депутатов по данному округу состоятся 1 марта. Агитационная кампания начнется 9 февраля и завершится 28 февраля.

Будет израсходовано 18,5 миллиона сомов. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

В Кыргызстане досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства по данному округу ЦИК 3 декабря признала результаты голосования недействительными. Выявлено, что на 35 избирательных участках установлены камеры якобы для контроля за ходом выборов, при этом агитаторы наблюдали за тем, кто и как голосует.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357798/
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы? Опрос 24.kg
Штраф за неявку и лотерея: в КР предлагают сделать голосование обязательным
Повторные выборы по округу № 13: выдвижение кандидатов завершится 29 января
Кандидатов в депутаты предложили не штрафовать за детей на предвыборных встречах
Для выборов в округе № 13 ЦИК определила банки для открытия избирательных фондов
Повторные выборы по округу № 13 назначены на 1 марта
Садыр Жапаров об участии в выборах: 71 делегат IV Народного курултая соврал мне
Садыр Жапаров — о «чимкириках» и явке на выборах — всего 37 процентов
Президент поручил проверить, кто из делегатов курултая проголосовал на выборах
Президент поддержал снижение числа агитаторов и пересмотр избирательного залога
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
14 января, среда
13:45
Депутат требует особый режим электроэнергии для горных регионов Депутат требует особый режим электроэнергии для горных...
13:37
На дороге Бишкек — Ош перевернулся бензовоз с мазутом
13:32
Суд оштрафовал женщину за пощечину бывшему мужу. Что здесь не так
13:27
На участие в повторных выборах по округу № 13 подали заявления четыре гражданина
13:22
Таможенное оформление и медосмотр призывников упростят — новые идеи кабмина