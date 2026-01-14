На участие в повторных выборах по округу № 13 подали заявления четыре гражданина

В Центризбирком поступили заявления от четырех человек с целью участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша по территориальному избирательному округу № 13 в Джалал-Абадской области. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.



Это 61-летний Акылбек Арстанбеков, 54-летний Эркинбек Маматаев, 56-летний Уланбек Асанов и 60-летний Бактыбек Асамудинов.

По информации комиссии, прием заявлений от участников выборов завершится 28 января в 18.00.

Повторные выборы депутатов по данному округу состоятся 1 марта. Агитационная кампания начнется 9 февраля и завершится 28 февраля.

Будет израсходовано 18,5 миллиона сомов. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

В Кыргызстане досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства по данному округу ЦИК 3 декабря признала результаты голосования недействительными. Выявлено, что на 35 избирательных участках установлены камеры якобы для контроля за ходом выборов, при этом агитаторы наблюдали за тем, кто и как голосует.