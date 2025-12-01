Явка на досрочных выборах депутатов ЖК составила почти 37 процентов

Центральная избирательная комиссия опубликовала обновленные данные о досрочных парламентских выборах, состоявшихся 30 ноября 2025 года. В список избирателей были внесены 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

По информации ЦИК, бюллетени получили 1 миллион 584 тысячи 446 человек — это 36,9 процента от общего числа избирателей. По данным АСУ, в урнах оказалось 1 миллион 394 тысячи 416 бюллетеней, из них действительными признаны 1 миллион 375 тысяч 780. За рубежом проголосовали более 190 тысяч граждан Кыргызстана.

Недействительными признаны свыше 21 тысяч бюллетеней.

ЦИК продолжает обработку протоколов, данные уточняются.