Депутат требует особый режим электроэнергии для горных регионов

Депутат Нурланбек Азыгалиев на заседании Жогорку Кенеша предложил ввести особый режим потребления электроэнергии для высокогорных и холодных регионов страны.

По его словам, действующее решение об ограничении потребления электроэнергии для населения создает серьезные трудности в регионах, особенно в высокогорных зонах.

Нардеп отметил, что зимой в Суусамырской долине температура воздуха опускается до −45-50 градусов, и в таких условиях электроэнергия является не бытовым удобством, а жизненно необходимым ресурсом. «При лимите 3 киловатта невозможно отапливать дома, школы и социальные объекты. Люди вынуждены выбирать между светом и теплом», — подчеркнул он.

Нурланбек Азыгалиев также обратил внимание на дефицит угля для населения, сложности с его доставкой и рост цен. По мнению парламентария, вопрос обеспечения твердым топливом должен находиться под реальным контролем государства, так как он носит не технический, а социальный и гуманитарный характер. Из-за холода школы в отдельных районах вынуждены переходить на дистанционное обучение.

Депутат подчеркнул, что единые ограничения не могут применяться одинаково для Бишкека и высокогорных регионов, таких как Суусамыр. Он призвал учитывать региональные особенности и ввести для холодных и горных районов особый режим электроснабжения либо как минимум повысить установленный лимит.

Отметим, что с октября 2025 года по март 2026-го для населения Кыргызстана действует ограничение на потребление электроэнергии в размере 3 киловатт.
